Подоляк рассказал, когда Украина деоккупирует Крым

Главное: Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина вернет Крым за 5-7 месяцев. Он отметил, что у России нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию.

Детали: Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев. При этом война будет длиться пока не будет освобождена вся территория Украины. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью «Радио Свобода».

«Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который является математически выверенным», — заверил он.

По словам Подоляка, у России нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию.

«Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что войны за Крым как за отдельную захваченную территорию Украины Россией не будет, но «будет война за право существования демократического мира».

«Это не война за территорию, территория это только один из элементов. Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И, поэтому, безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины», — констатировал Подоляк.

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