Макрон призвал Китай помочь завершить войну в Украине

Главное: Эмманюэль Макрон считает, что Китай может помочь завершить войну в Украине. Благодаря тесным отношениям с Россией.

Детали: Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2019-го года отправился с визитом в Китай, где его ждет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Он считает, что Пекин может повлиять на завершение войны в Украине, сообщает издание Franceinfo.

Политик сказал: «Китай с его тесными отношениями с Россией может сыграть важную роль».

Глава государства добавил: «Я буду искать пространство для диалога с Пекином по инициативам поддержки гражданского населения Украины, а также определять пути выхода из кризиса в среднесрочной перспективе».

В тему: Макрон заявил о невозможности победы России.