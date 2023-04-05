Стало известно, отменят ли комендантский час в Киеве в пасхальную ночь

Главное: В пасхальную ночь в Киеве будет действовать комендантский час. Отменять его не будут.

Детали: В пасхальную ночь, 16 апреля, в Киеве не будут отменять комендантский час. Об этом сообщает КГВА.

Отмечается, что он будет действовать без изменений: с 00-00 до 5-00.

Информируется, что власти в первую очередь заботятся о безопасности киевлян и гостей города.

Сообщается: «Потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. С ночи священнослужители будут проводить службы, которые будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам, на Интернет-платформе Youtube и в Facebook. По завершении комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину».

В то же время начальник КГВА Сергей Попко призвал отнестись к посещению храмов с пониманием военного положения: «Не нужно пытаться освятить корзины сразу после окончания комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасности. И не забывайте о сигналах воздушной тревоги».

Людям напомнили, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

В тему: В Киеве сократили комендантский час.