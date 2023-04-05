Отопление в Киеве отключат уже на этой неделе

Главное: Отопление в Киеве скоро отключат. Произойдет это уже 8 апреля.

Детали: В Киеве готовятся к завершению отопительного сезона. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, тепло отключат в субботу, 8 апреля.

Связано это с тем, что в украинской столице ожидается стабильное существенное потепление.

Информируется, что решение о начале или завершении отопительного сезона принимают, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов.

Виталий Кличко отметил: «В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставку тепла в здания раньше».

Сообщается, что для перехода на летний режим работы системы специалистам нужно несколько дней, так как централизованная система теплоснабжения Киева – одна из самых больших в Европе и насчитывает более 2,7 тысяч километров тепловых сетей, три мощных ТЭЦ и около двухсот станций теплоснабжения и котельных.

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