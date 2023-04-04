Рейтинг миллиардеров Украины снова возглавил Ахметов, Коломойский «выпал из обоймы»

Главное: В рейтинге миллиардеров Forbes 2023 — пять украинцев. Игорь Коломойский перестал быть миллиардером.
Детали: В рейтинге миллиардеров Forbes в этом году всего пять украинцев, у которых осталось более миллиарда долларов:
Главное: В рейтинге миллиардеров Forbes 2023 — пять украинцев. Игорь Коломойский перестал быть миллиардером.
Детали: В рейтинге миллиардеров Forbes в этом году всего пять украинцев, у которых осталось более миллиарда долларов:
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