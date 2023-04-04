Рейтинг миллиардеров Украины снова возглавил Ахметов, Коломойский «выпал из обоймы»

Главное: В рейтинге миллиардеров Forbes 2023 — пять украинцев. Игорь Коломойский перестал быть миллиардером.

Детали: В рейтинге миллиардеров Forbes в этом году всего пять украинцев, у которых осталось более миллиарда долларов:

— Ринат Ахметов (5,7 млрд)

— Виктор Пинчук (2,1 млрд)

— Вадим Новинский (1,4 млрд)

— Константин Жеваго (1,3 млрд)

— Геннадий Боголюбов (1,1 млрд)

В прошлом году после национализации нефтяных активов Игорь Коломойский перестал быть миллиардером.