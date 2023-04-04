Рейтинг самых богатых от Forbes возглавил владелец Louis Vuitton Бернар Арно

Главное: Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых. 2 место — Илон Маск. 3 — Джефф Безос.

Детали: Владелец Louis Vuitton Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых людей мира от Forbes, сместив Илона Маска на 2 место. На третьем месте обосновался основатель Amazon Джефф Безос.

Обновленная первая десятка журнала в 2023 году выглядит так:

1. Бернар Арно ($210,8 млрд) — гендиректор и глава LVMH, крупнейшей компании роскошных товаров в мире, владеющей 70 модными и косметическими брендами. Среди самых известных Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon и Sephora.

2. Илон Маск ($196,5 млрд). Маск оставался самым богатым на планете до декабря 2022-го, когда падение акций Tesla привело к сокращению его состояния. С пиковой стоимости в ноябре 2021-го акции Tesla подешевели почти на 50% по сравнению с ценой 28 февраля 2023-го.

3. Джефф Безос ($117,4 млрд). Источник состояния — Amazon.

4. Ларри Эллисон (112,3 млрд). Соучредитель компании программного обеспечения Oracle.

5. Уоррен Баффетт ($106,4 млрд). Управляет инвестиционным конгломератом Berkshire Hathaway, в который входят десятки компаний, среди которых страховщик Geico, производитель батареек Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

6. Билл Гейтс ($104,9 млрд). Основатель Microsoft.

7. Карлос Слим Элу (89,9 млрд). Контролируют América Móvil, крупнейшую компанию мобильной связи в Латинской Америке

8. Мукеш Амбани ($83,3 млрд). Председательствует в компании Reliance Industries, которая имеет доли в нефтеперерабатывающих компаниях, нефтегазовых, телекоммуникационных и ритейлинговых

9. Стив Балмер ($80,9 млрд). Экс-гендиректор Microsoft.

10. Франсуаза Бетанкур-Майерс ($80,7 млрд). Вместе с семьей владеет около 33% акций LʼOreal.