Путин признал, что санкции — это надолго

Главное: Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции введены надолго. Многие российские отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады, отметил он.

Детали: Страны Запада надолго ввели санкции против страны-агрессора России. Поэтому ей нужно вырабатывать меры «суверенного развития» на долгосрочную перспективу. Такое мнение озвучил нынешний президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета во вторник, 4 апреля.

«Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал Путин.

Он признал, что «многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады». Однако, по его словам, Россия якобы сумела «сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации».

По словам Путина, «это была работа в оперативном, крайне напряженном режиме», но «уже сейчас мы видим ее позитивные результаты».

«Более того, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики», — заявил он.

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