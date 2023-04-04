HBO выпустит еще один приквел «Игры престолов»

Главное: HBO выпустит приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса. В приквеле будут показаны события, которые происходили за 300 лет до событий культового сериала.

Детали: Американская компания HBO выпустит новый приквел популярного сериала «Игра престолов», который расскажет о завоевании Вестероса Эйгоном I Таргариеном. Об этом сообщает Variety.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, HBO ищет сценариста. Новый приквел может выйти в формате полнометражного фильма, который затем станет продолжением потенциального сериала.

Известно, что сериал расскажет историю о том, как Эйгон и его сестры, Висенья и Рейнис, использовали свою армию и трех драконов, чтобы завоевать шесть из семи королевств Вестероса, за исключением Дорна. В результате Эйгон I стал первым королем Вестероса, первым, кто сел на Железный трон, и основателем династии Таргариенов. Эти события произошли примерно за 300 лет до событий «Игры престолов».

Последним произведением во вселенной «Игры престолов» на данный момент является «Дом дракона». Премьера первого сезона этого сериала состоялась в августе 2022 года, и спустя время он был продлен на второй сезон, который в настоящее время находится в производстве.

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