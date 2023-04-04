Очередной боксер грозится сильно побить украинца Усика

Главное: Британский боксер Даниэль Дюбуа выразил уверенность, что не просто заберет титул у украинского чемпиона Александра Усика. Но при этом еще и сильно побьет своего будущего соперника.

Детали: WBA обязала команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа начать переговоры о защите пояса организации, которым владеет украинец.

Британского боксера похоже сильно обрадовала эта новость, и он обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Дюбуа выразил уверенность, что не просто заберет титул у украинца, но при этом еще и сильно побьет своего будущего соперника.

«Настало время заполучить то, ради чего я трудился всю свою жизнь. Усик, ты отличный чемпион, но никто не бил тебя так, как это сделаю я. Скоро увидимся», — написал Дюбуа.

В тему: Хорватский боксер грозится уничтожить Усика.