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Новости > Очередной боксер грозится сильно побить украинца Усика

Очередной боксер грозится сильно побить украинца Усика

Агата Кловская
04.04.23 12:50
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Очередной боксер грозится сильно побить украинца Усика

Главное: Британский боксер Даниэль Дюбуа выразил уверенность, что не просто заберет титул у украинского чемпиона Александра Усика. Но при этом еще и сильно побьет своего будущего соперника.

Детали: WBA обязала команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа начать переговоры о защите пояса организации, которым владеет украинец.

Британского боксера похоже сильно обрадовала эта новость, и он обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Дюбуа выразил уверенность, что не просто заберет титул у украинца, но при этом еще и сильно побьет своего будущего соперника.

«Настало время заполучить то, ради чего я трудился всю свою жизнь. Усик, ты отличный чемпион, но никто не бил тебя так, как это сделаю я. Скоро увидимся», — написал Дюбуа.

В тему: Хорватский боксер грозится уничтожить Усика.

Тэги: общество, бокс, спорт, Александр Усик, Даниэль Дюбуа

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