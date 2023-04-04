В Мексике акула покалечила ребенка из США

Главное: В Мексике зафиксировано нападение акулы. Пострадал ребенок из США.

Детали: На одном из курортов Мексики произошло громкое ЧП. Тут на десятилетнего Диллона Армихо, который приехал на весенние каникулы из Колорадо (США), напала акула.

Спасатели говорят, что мальчик играл на пляже со своим старшим братом.

Морской хищник вцепился в его ногу, когда они зашли в воду по колено.

Сообщается, что мужчина, находившийся поблизости, а также спасатель и старший брат бросились ему на помощь и вытащили на берег.

Увы, акула сломала ребенку две кости, повредила нервы, сухожилия и мениск. Его срочно доставили в местную больницу, где он провел четыре дня. После этого мальчика перевезли в другое медицинское учреждение в родном штате.

На данный момент малыш перенес четыре операции.

Врачи говорят, что в ближайшее время его выпишут из больницы.

Теперь ребенку предстоит пройти курс физиотерапии, после чего он снова сможет ходить.

Родители ребенка собирают пожертвования на лечения – мальчику уже переслали более семнадцати тысяч долларов.

В семье рассказали: «Мы получили большую поддержку с тех пор, как вернулись домой. Приятно знать, что здесь так много людей, готовых нам помочь».

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