В США снимут сериал о Гарри Поттере

Главное: Компания Warner Bros. Discovery Inc. хочет снять сериал о Гарри Поттере. На семь сезонов.

Детали: Американская компания Warner Bros. Discovery Inc. собирается снять сериал по книгам британской писательницы Джоан Роулинг о «Гарри Поттере». Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что каждый сезон будет основан на одной из семи книг.

Информируется, что генеральный директор компании Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс работают над соглашением с писательницей, но на данный момент оно не заключено.

Ожидается, что Джоан Роулинг будет участвовать в работе над сериалом, чтобы контролировать его близость к оригиналу, однако не будет выступать в качестве его основного создателя.

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