Компания Брэнсона заявила о банкротстве

Главное: Компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit подала заявление о банкротстве. Она занимается космическими полетами.

Детали: Компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве. Она принадлежит 72-летнему британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону и занимается космическими полетами.

В пресс-службе информируют: «Virgin Orbit Holdings, Inc и ее американские подразделения сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр с целью продажи бизнеса».

Сообщается, что компания Virgin Investments Limited предоставит Virgin Orbit помощь в размере 31,6 миллиона долларов для финансирования процесса и защиты ее деятельности.

Отмечается, что после утверждения судом дела о банкротстве финансирование позволит Virgin Orbit обеспечить необходимой ликвидностью для продолжения деятельности, поскольку компания продолжит начатый до подачи иска процесс продажи компании.

Стоит добавить, что Virgin Orbit была основана в 2017-м году и начала коммерческое обслуживание в 2021-м году. Компания доставляла на орбиту коммерческие, гражданские, национальные и международные спутники.

В январе ракета Launcher-1, запущенная с самолёта Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени.

В прошлом месяце компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования.

Ожидается, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность в ближайшее время и уволит около 90% всех сотрудников.

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