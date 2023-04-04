Сборную Украины по футболу может возглавить известный хорватский тренер

Главное: Сборную Украины по футболу может возглавить именитый хорват Славен Билич. Из английского «Уотфорда» он был уволен в начале марта.

Детали: Известный хорватский специалист Славен Билич может возглавить сборную Украины по футболу. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Славен Билич — кандидат на должность в сборной Украины на случай, если УАФ решится на неминуемую смену тренера. Запланированы переговоры, чтобы понять ситуацию. Билича высоко ценят и он свободен после того, как глава его карьеры в „Уотфорде“ завершилась», — пишет Романо.

Из «Уотфорда» Билич был уволен в начале марта. Также 54-летний специалист известен по работе с «Хайдуком», сборной Хорватии, «Локомотивом», «Бешикташем», «Вест Хэмом», «Аль-Иттихадом», ВБА и «Бейцин Гуонань».

Сборная Украины остается без главного тренера после ухода Александра Петракова в конце прошлого года. Сейчас обязанности наставника временно исполняет Руслан Ротань, в СМИ неоднократно сообщалось о планах УАФ пригласить Сергея Реброва.

В тему: В конце февраля Руслан Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины по футболу.