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Новости > Хорватский боксер грозится уничтожить Усика

Хорватский боксер грозится уничтожить Усика

Александр Панько
03.04.23 14:25
178
Хорватский боксер грозится уничтожить Усика

Главное: Обязательный претендент на титул Филипп Хргович IBF хочет побыстрее провести бой с Александром Усиком. Хорват обещает уничтожить украинского чемпиона.

Детали: Филипп Хргович уверен, что легко победит Александра Усика. Хорватский боксер супертяжелого веса, который является претендентом на пояс IBF, хочет побыстрее провести бой с украинцем, ведь, по его словам, уже устал сидеть без бокса.

«Было бы замечательно, если бы бой с Усиком состоялся. Я надеюсь, что этот поединок будет следующим, но я просто хочу драться. С момента моего последнего боя прошло много времени. Я готов вернуться и хочу драться. Нет разницы с кем. Если бы бой с Усиком был следующим, то, конечно, я бы этого хотел. Конечно, я его уничтожу, он слишком мал для меня. Я слишком силен для него. Уверен, что побью всех, но посмотрим. Будущее покажет, кто лучший. Я уверен, что могу побить каждого», — сказал Хргович в комментарии iD Boxing.

В тему: Фьюри в очередной раз оскорбил Усика, назвав его гов*оедом, го*доном и ссыклом.

Тэги: бокс, спорт, Александр Усик, Филипп Хргович

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