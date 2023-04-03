Стоимость Пасхальной корзины 2023 бьет все рекорды

Главное: Перед Пасхой в 2023 году подорожают овощи и продукты, которые украинцы берут с собой в церковь на освящение.

Детали: Стоимость Пасхальной корзины 2023 в этом году значительно выросла. ОБ этом пишет журнал «Настроение»

Перед праздником традиционно будут дорожать овощи и продукты, которые украинцы берут с собой в церковь на освящение:

— Мясо вырастет в цене в среднем на 5-7%;

— Яйца , что и так уже по сравнению с прошлым годом подорожали вдвое вырастут еще разве на 5-7%;

— Тенденция к удорожанию овощей — на 7–10 %;

— Также ожидается незначительное подорожание хлеба — в диапазоне 1 — 3%.

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