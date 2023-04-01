Сестра Ким Чен Ына очень жестко наехала на Зеленского

Главное: Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Владимира Зеленского, говорит, что у украинского президента – мания величия.

Детали: Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. Не сдерживала себя в выражениях.

Ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Так, 35-летняя девушка прокомментировала петицию, размещенную на сайте главы нашего государства, в которой призывают разместить на территории Украины ядерное оружие США или получить свое.

По ее словам, Владимир Зеленский еще в 2022-м году «открыто высказал намерение Украины вернуть статус ядерной державы», а данная петиция «является лишь политической уловкой его правительства».

Она отметила: «Впав в неизлечимую манию величия, говоря, что могут одолеть Россию, власти Украины не способны, ни элементарно увидеть, что за этим последует, ни осилить последствия, навлекая на себя угрожающую их жизни ядерную катастрофу».

Ким Ё Чжон добавила: «То, что Владимир Зеленский, болтая о размещении ядерного оружия США или разработке собственного, ставит на кон судьбу своей страны и народа ради сохранения собственной жизни, показывает его крайне опасные политические амбиции».

Чиновница считает, что глава украинского государства «не способен противостоять Москве и смотрит на США как на хозяина и попрошайничает, стоит ему открыть рот».

Сестра Ким Чен Ына сказала: «Если он, как сейчас, продолжит быть одержимым ядерным оружием, это, наоборот, еще более явно поставит Украину под прицел ядерного оружия России. Если он рассчитывал, что только спрятавшись под итак уже дырявым во многих местах ядерным зонтиком США, они смогут избежать сильного внезапного нападения России, то Украина, несомненно, идет неверной дорогой, последней дорогой».

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