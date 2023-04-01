Во Флориде произошло кое-что очень жуткое

Главное: Во Флориде в пасти аллигатора обнаружили останки двухлетнего ребенка. Ранее убили его мать.

Детали: Жуткая история разыгралась в американском городе Сент-Питерсберг (штат Флорида). Ее подробности поведала местная полиция.

Сообщается, что в пасти аллигатора обнаружили останки двухлетнего ребенка, который исчез после того, как в собственной квартире была убита его 20-летняя мать – девушку нашли в четверг.

Копы провели масштабные поиски мальчика при содействии ряда местных и федеральных агентств, после чего в пятницу вечером полиция получила сообщение об аллигаторе, который был замечен с чем-то в пасти.

Правоохранителям удалось найти и убить животное, в пасти которого оказались останки двухлетнего Тайлена Мосли.

Сейчас причину его смерти установит судмедэксперт.

Известно, что обвинения в связи с гибелью ребенка и его матери предъявлены Томасу Мосли, который является отцом погибшего малыша.

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