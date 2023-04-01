Зеленский созвонился с Макроном: стало известно, о чем говорили президенты

Главное: Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Среди обсуждаемых тем – ситуация на фронте.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. У себя в Twitter он поведал, о чем они говорили.

Как сообщается, главы государства обсудили ситуацию на фронте и украинскую «формулу мира».

Украинский лидер поведал: «В часовом разговоре с Эмануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте».

Отмечается, что президенты остановились на дальнейших шагах по реализации «формулы мира» и скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий.

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