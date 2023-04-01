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Новости > Объем частных переводов в Украину из-за границы серьезно снизился

Объем частных переводов в Украину из-за границы серьезно снизился

Агата Кловская
01.04.23 15:48
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Объем частных переводов в Украину из-за границы серьезно снизился

Главное: Объем частных переводов в Украину из-за границы уменьшился. 978 миллионов долларов за февраль.

Детали: В 2023-м году объем частных переводов в Украину из-за границы сильно снизился. Данные приводит НБУ.

Финансовый регулятор поведал, что в минувшем феврале было переведено 978 миллионов долларов.

Как уточняется, это сразу на 16,5% меньше, чем годом ранее (1 миллиард 172 миллиона долларов).

Всего же за первые два месяца этого года в Украину поступило 1 миллиард 945 миллионов долларов – это на 15,5% меньше, чем годом ранее (2 миллиарда 302 миллиона долларов).

Подчеркивается, что в своих расчетах НБУ учитывал как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в нашу страну.

Стоит добавить, что в 2022-м году в Украину «пришло» 12 миллиардов 973 миллионов долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2021-м году (14 миллиардов 19 миллионов долларов).

В тему: НБУ существенно сократил продажу валюты в минувшем марте.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, финансы, денежные переводы, новости Украины

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