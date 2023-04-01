В Гидрометцентре дали подробный прогноз погоды на апрель

Главное: Апрель в Украине будет теплее нормы. Ожидаются осадки.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле. Появился прогноз синоптиков на этот месяц.

Как ожидается, средняя месячная температура в нашей стране составит 9-13 градусов тепла, что на один-полтора градуса выше нормы.

При этом в Карпатах ожидается 7-8 градусов тепла, что на два градуса выше нормы.

Говоря об осадках, эксперты поведали, что их месячное количество ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм – все это в пределах нормы.

Отмечается, что данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горах 2-6 градусов тепла.

Напоминается, что абсолютный минимум температуры составляет 3-16 градусов мороза, в северо-восточных областях и в Карпатах 17-22 градусов мороза; абсолютный максимум – 26-33 градусов тепла, в горах 21-2 градусов тепла.

Кроме этого, как сообщается, среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат до 117 мм.

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