В Норвегии лавины погубили четырех туристов

Главное: В Норвегии сошли лавины. Погибли туристы.

Детали: На севере Норвегии произошла трагедия. Тут сошли лавины, которые погубили четырех туристов.

Местные власти говорят, что на острове Рейнойя стихия смыла в море дом и сарай, в результате чего погибли два человека и 140 коз.

Спасатели говорят, что еще двое туристов погибли в двух других лавинах. Считается, что оба были иностранцами, хотя их национальности пока не известны.

Отмечается, что в первой лавине, в Лингене, один человек погиб и еще двое пострадали.

Полиция поведала: «Там было пять человек иностранного происхождения, которые были на прогулке в этом районе. Мы можем подтвердить, что один человек погиб».

Сообщается, что двое других были ранены, один в тяжелом состоянии, а другой получил ранения средней тяжести.

Кроме этого четвертый человек погиб в другой лавине в Сторслете.

Копы говорят: «Он был членом большой иностранной туристической группы. Другой член группы, который находился на месте происшествия, нашел этого человека и сообщил об этом спасательным службам».

Информируется, что в это время года в Норвегии лавины сходят почти ежедневно, и, по оценкам экспертов, под угрозой оказываются до 7% территории страны.

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