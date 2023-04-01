Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 173 900 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 173 900 солдат. Уничтожено 3 616 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 1 апреля.

Сообщается, что погибли 173 900 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 616 танков, 6 981 боевая бронированная машина, 2 683 артиллерийских систем, 527 реактивных систем залпового огня, 279 средств ПВО, 306 самолетов, 291 вертолет, 2 248 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 528 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 296 единиц специальной техники.

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