Трамп пригрозил Байдену

Главное: Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против него коллегией присяжных в Нью-Йорке. Он пригрозил Джо Байдену.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против него коллегией присяжных в Нью-Йорке. Его словам цитирует CNN.

Политик сказал: «Я считаю, что эта охота на ведьм сильно ударит по Джо Байдену».

Он добавил: «Американский народ точно понимает, что здесь делают радикальные левые демократы. Каждый может это увидеть. Итак, наше движение и наша партия единые и сильные сначала победят окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена. Мы собираемся сбросить с поста всех этих нечестных демократов до последнего, чтобы мы могли сделать Америку снова великой».

В публикации сказано, что Дональд Трамп обзвонил высокопоставленных членов Республиканской партии, пытаясь заручиться их поддержкой. Он переговорил с ключевыми союзникам на Капитолийском холме и заверил их, что планирует бороться с обвинениями.

Журналисты считают: «Решение коллегии присяжных в Нью-Йорке наверняка вызовет шок по всей стране, столкнув американскую политическую систему, которая никогда не видела, чтобы один из ее бывших лидеров столкнулся с уголовными обвинениями, не говоря уже о том, чтобы снова баллотироваться в президенты».

В тему: Трамп заявил, что Китай, Россия, Иран и КНДР «делят мир» без участия США.