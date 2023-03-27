Потребление электричества в Украине растет, но его запас сохраняется

Главное: В Украине растет потребление электричества. Однако сохраняется его запас.

Детали: В Минэнерго поведали о ситуации с электричеством в Украине. Данные приводятся на понедельник, 27 марта.

Сообщается, что энергосистема нашей страны продолжает работать без ограничения потребителей с резервом мощности.

Отмечается, что, несмотря на определенное увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей Украине.

Информируется: «Активно производятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения после недавних обстрелов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях».

Резюмируется, что в Житомирской области возможны непродолжительные отключения электроэнергии из-за ремонтов на объектах сетевой инфраструктуры.

В тему: В Киеве констатировали, что проблемы с электричеством несколько затянулись.