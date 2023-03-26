Епископ УПЦ освятил автомобили для ВСУ

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 169 890 солдат
В Севастополе слышна стрельба, — СМИ
Зеленский заявил о решающем этапе битвы за Украину
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«Всадники Апокалипсиса уже в пути»: Медведев сделал несколько громких заявлений по войне в Украине
ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки
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Новая Каховка до сих пор под контролем россиян: информация об их уходе из города не подтвердилась
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