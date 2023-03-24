ЕС готовится ударить по России новыми санкциями

Главное: В ЕС готовят новый пакет санкций против России. Он будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных в отношении Москвы мер.

Детали: Европейский Союз готовится ввести против Российской Федерации 11 пакет санкций. Об этом в четверг, 23 марта, заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен.

«Президент ЕК Урсула фон дер Ляен говорила об 11-м пакете санкций ЕС против РФ, который, в основном, будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер», — написал Йозвяк.

Сроки введения нового пакета санкций пока не названы.

На данный момент ЕС ввел 10 пакетов санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Последний санкционный пакет был согласован западными странами 25 февраля. Ограничения были введены против 96 организаций. Арабской службе RT и радио Sputnik запретили вещание в ЕС. Также были расширены списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе битума и каучука. Кроме того, под новые санкции ЕС попали Тинькофф Банк, Альфа-банк, Росбанк и т.д.

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