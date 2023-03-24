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Новости > Весенние каникулы 2023 в Украине: когда стартуют и сколько продлятся

Весенние каникулы 2023 в Украине: когда стартуют и сколько продлятся

Агата Кловская
24.03.23 09:58
74
Весенние каникулы 2023 в Украине: когда стартуют и сколько продлятся

Главное: Школьные весенние каникулы в 2022-2023 учебном году в Украине начнутся 27 марта 2023 года, а закончатся 2 апреля 2023 года. Продолжительность весеннего отдыха — одна неделя, но с учетом выходных школьники будут иметь для отдыха девять дней.

Детали: Когда начнутся весенние каникулы в 2023 году в Украине и сколько они продлятся? Этот вопрос волнует многих родителей и их детей.

Школьные весенние каникулы в 2022-2023 учебном году начнутся 27 марта 2023 года, а закончатся 2 апреля 2023 года.

Однако некоторые учебные заведения работают по триместровой системе, соответственно график весенних каникул в таких школах другой: начало каникул — 3 апреля 2023 года, а окончание каникул — 9 апреля 2023 года.

В обоих случаях продолжительность весеннего отдыха — одна неделя, но с учетом выходных школьники будут иметь для отдыха девять дней.

Если ваш ребенок учится в частной школе, то там может быть свой календарь, который иногда существенно отличается от стандартного.

Каникулы — это время, которое мы ждем с нетерпением каждый год. Это перерыв от учебы, работа и обычной рутины. Каникулы — это время, когда мы можем отдохнуть, путешествовать, заниматься хобби и наслаждаться жизнью. Каникулы — это также время, когда мы можем заниматься своими увлечениями и хобби. Многие люди используют каникулы для того, чтобы научиться новым навыкам, таким как игра на музыкальном инструменте, рисование или кулинария. Кроме того, каникулы — это время, когда мы можем проводить больше времени с семьей и друзьями. Мы можем путешествовать вместе, играть вместе и просто наслаждаться друг другом.

Однако, важно помнить, что каникулы — это не только время отдыха, но и время для подготовки к новым вызовам. Каникулы могут быть хорошим временем для изучения новых предметов и подготовки к экзаменам.

Тэги: школа, образование, каникулы

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