Зеленский объяснил, почему война затягивается

Главное: Если в сотрудничестве Украины и Европы не будет проволочек, то победа будет уже в этом году. Если Европа будет медлить, зло может успеть перегруппироваться и настроиться на годы войны, заявил Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам заседания Европейского совета в четверг, 23 марта, объяснил западным политикам, что мешает ускорить завершение российско-украинской войны.

При этом, он отметил, что на ход противостояния влияет затягивание Западом принятия решений о передаче Украине современных истребителей и дальнобойного оружия.

«Если в сотрудничестве Украины и Европы не будет проволочек или стагнации, если совместные усилия будут решительно направлены на украинскую победу, то победа будет уже в этом году. Чем быстрее мы с вами совместно действуем, тем больше жизней спасаем», — отметил Зеленский.

Также, по словам президента, важно двигаться активнее в направлении внедрения новых и более мощных санкций против России за террор. Кроме того, необходимы новые шаги для евроинтеграции Украины.

«Это важно и для защиты Украины, и для защиты европейской системы. Это отвечает объективной потребности усиливать Европу постоянно, потому что только постоянное усиление гарантирует неизменную устойчивость», — отметил президент.

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