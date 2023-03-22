Промоутер Фьюри призвал Усика возобновить переговоры

Главное: Вернуться за переговорный стол по организации объединительного поединка в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри призвал именитый промоутер Фрэнк Уоррен. Он уверен, что украинского чемпиона мира еще можно убедить вернуться за стол переговоров.

Детали: В вопросе боя между Усиком и Фьюри 29 апреля еще не все завершено, и поединок еще может состояться. Так считает промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен.

«Алекс, Эгис, пожалуйста, поговорите со своим парнем. Он — украинский воин. Давай драться 29 апреля», — заявил Уоррен, обращаясь к промоутеру Красюку и менеджеру Климасу соответственно.

Также функционер рассказал, что убедил Фьюри принять пункт о реванше, но затем возник спор по поводу разделения гонорара: «Знаешь, почему они хотят пункт о матче-реванше? Потому что это две зарплаты. Где они заработают такие деньги, как дважды за бой с Тайсоном? Не против Филипа Хрговича, Джо Джойса или Даниэля Дюбуа. Вот почему они этого хотят. Мы хотим боя, почему нельзя решить этот вопрос?».

Также Уоррен заявил, что Фьюри готов принять пункт о реванше с Усиком на тех же условиях, что Усик получил против Энтони Джошуа. По словам промоутера Эй Джея, это было 50 на 50, поскольку Усик выиграл первый бой.

Кроме того, в прямом эфире на talkSPORT Фрэнк Уоррен и промоутер украинского боксера Александр Красюк договорились вернуться к переговорам и попытаться спасти бой за звание абсолютного чемпиона мира.

В тему: Бой Усик — Фьюри сорвался.