Ученые рассказали о влиянии емкостей на свежесть пива

Главное: Эксперты изучили старение янтарного и индийского эля, сравнив стабильность пива, хранившегося в стеклянных бутылках и алюминиевых банках.

Детали: Ученые провели новое исследование и заявили, что свежесть пива зависит от его типа и емкости, в которой оно хранится. Об этом пишет Technology Networks.

Отмечается, что напиток остается более свежим в бутылках, если речь идет о янтарном эле. Если же это индийский эль, то выбор тары практически не влияет на сохранность пива.

«Пиво содержит различные вкусовые соединения, которые вырабатываются дрожжами, хмелем и другими ингредиентами. Во время хранения эти соединения подвергаются химическим реакциям, в результате которых одни вкусовые компоненты разрушаются, а другие образуют новые. Этот процесс может привести к забраживанию пива, в результате чего уменьшаются некоторые приятные вкусовые качества и увеличиваются неприятные», — отметили ученые.

Так, исследователи Джессика Пренни с коллегами изучили старение янтарного и индийского эля, сравнив стабильность пива, хранившегося в стеклянных бутылках и алюминиевых банках.

Тара с напитком охлаждались в течение месяца, а потом хранились при комнатной температуре еще в течение пяти месяцев.

Каждые две недели эксперты анализировали содержание метаболитов.

«Концентрация некоторых метаболитов в янтарном эле, таких как некоторые аминокислоты и эфиры, значительно отличалась в зависимости от того, в какой таре он был упакован — в бутылке или банке. Напротив, IPA был менее чувствителен к типу упаковки, возможно, из-за более высокой концентрации полифенолов, содержащихся в хмеле. Эти соединения не только предотвращают окисление, но и связываются с аминокислотами, удерживая их в пиве, а не позволяя им прилипать к внутренней поверхности тары», — добавили ученые.

Таким образом, пивоварам советуют отдельно выбирать тару для конкретного сорта пива.

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