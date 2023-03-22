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Новости > Описторхоз: в Кременчуге выявили опасное заболевание

Описторхоз: в Кременчуге выявили опасное заболевание

Агата Кловская
21.03.23 22:03
131
Описторхоз: в Кременчуге выявили опасное заболевание

Главное: В течение января-марта 2023 года в Кременчугском районе зарегистрировали три случая заболевания описторхозом. Все заболевшие употребляли рыбу, выловленную в местных водоемах.

Детали: В течение января-марта 2023 года в Кременчугском районе Полтавской области зарегистрировали три случая заболевания описторхозом. Два случая в с. Семеновка и один случай в с. Степановка. Все заболевшие употребляли рыбу, выловленную в местных водоемах (г. Сула с. Погребняки).

Об этом сообщили в Хорольском обособленном подразделении Государственного учреждения «Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

Справка. Описторхоз — паразитарное заболевание общее для людей и животных, которое характеризуется хроническим течением с преимущественным поражением печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Источником инфекции являются инвазированные люди и животные, которые выделяют гельминтовые яйца во внешнюю среду с фекалиями. В воде яйца превращаются в личинку, попадающую в организм рыбы.

Человек заражается описторхозом при потреблении сырой (строганина), недостаточно термически обработанной, слабо просоленной и провяленной рыбы, содержащей возбудитель гельминта. Профессиональными группами риска являются рыбаки, работники рыбной промышленности и члены семей. Конечным результатом болезни является желчный перитонит, панкреонекроз, цирроз печени или даже рак.

Тэги: здоровье, Кременчуг, описторхоз

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