Описторхоз: в Кременчуге выявили опасное заболевание

Главное: В течение января-марта 2023 года в Кременчугском районе зарегистрировали три случая заболевания описторхозом. Все заболевшие употребляли рыбу, выловленную в местных водоемах.

Детали: В течение января-марта 2023 года в Кременчугском районе Полтавской области зарегистрировали три случая заболевания описторхозом. Два случая в с. Семеновка и один случай в с. Степановка. Все заболевшие употребляли рыбу, выловленную в местных водоемах (г. Сула с. Погребняки).

Об этом сообщили в Хорольском обособленном подразделении Государственного учреждения «Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

Справка. Описторхоз — паразитарное заболевание общее для людей и животных, которое характеризуется хроническим течением с преимущественным поражением печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Источником инфекции являются инвазированные люди и животные, которые выделяют гельминтовые яйца во внешнюю среду с фекалиями. В воде яйца превращаются в личинку, попадающую в организм рыбы.

Человек заражается описторхозом при потреблении сырой (строганина), недостаточно термически обработанной, слабо просоленной и провяленной рыбы, содержащей возбудитель гельминта. Профессиональными группами риска являются рыбаки, работники рыбной промышленности и члены семей. Конечным результатом болезни является желчный перитонит, панкреонекроз, цирроз печени или даже рак.