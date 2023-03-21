Грета Тунберг судится со шведским правительством

Главное: Шведский суд разрешил Грете Тунберг и сотням климатических активистов подать иск против шведского правительства за якобы «недостаточную климатическую политику».

Детали: Грета Тунберг и 600 других молодых активистов из группы «Аврора» подали в суд на шведское государство еще в ноябре 2022 года, утверждая, что оно должно сделать больше для ограничения глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию, чтобы соответствовать Европейской конвенции по правам человека. 21 марта окружной суд Накки заявил, что иск может быть рассмотрен после того, как группа внесла коррективы в исковое заявление.

У шведского государства есть три месяца для ответа на иск Греты Тунберг, прежде чем дело будет рассмотрено или урегулировано в письменном виде, сказали представители окружного суда, добавив, что не могут сказать, когда может быть вынесено решение по иску.

«Аврора» хочет, чтобы суд постановил, что Швеции необходимо сократить выбросы по крайней мере на 6,5-9,4 миллиона тонн углекислого газа в год.

«Здоровье и будущее планеты и наше с вами напрямую зависит от того, признают ли наши политики серьезность климатического кризиса, поэтому „Аврора“ хочет сделать все возможное, чтобы заставить вас сделать это», — заявила группа в открытом письме шведскому правительству в прошлом году.

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