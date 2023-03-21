Субсидия 2023 в Украине: как правильно подать заявление

Главное: С мая 2023 года в Украине будут выплачивать субсидии, которые назначат и пересчитают. Онлайн можно подать заявку на портале Пенсионного фонда или через портал «Дія».

Детали: С мая 2023 года в Украине будут выплачивать субсидии, которые назначат и пересчитают. Они рассчитываются сразу до конца отопительного сезона в 2024 году. То есть — на год.

Если вы раньше не были получателем субсидии, то сейчас можно подать заявку на ее получение. Онлайн можно это сделать на портале Пенсионного фонда или через портал «Дія». Для этого нужно:

1. авторизоваться, подтвердив свою личность.

2. когда вы вошли в личный кабинет, выберите меню «Заявление на жилищную субсидию или льготу». У вас уже должны быть готовы отсканированные копии документов, которые нужно добавлять. Среди них может быть договор аренды или справка ВПЛ.

Дальше следует:

— выбрать тип заявления;

— заполнить поля онлайн формы;

— выбрать, как вас будут информировать об обработке заявления;

— указать, необходим ли счет в банке;

— проверить предоставленные данные в заявлении и декларации;

— подписаться электронной подписью и нажать кнопку «Отправить».

Чтобы добавить файл- нажмите соответствующую кнопку. Можно добавить справку о доходах (при необходимости), документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.

В личном кабинете в разделе обращений можно отследить, как идет обработка заявления.