Субсидия 2023 в Украине: как правильно подать заявление

Главное: С мая 2023 года в Украине будут выплачивать субсидии, которые назначат и пересчитают. Онлайн можно подать заявку на портале Пенсионного фонда или через портал «Дія».
Детали: С мая 2023 года в Украине будут выплачивать субсидии, которые назначат и пересчитают. Они рассчитываются сразу до конца отопительного сезона в 2024 году. То есть — на год.
Если вы раньше не были получателем субсидии, то сейчас можно подать заявку на ее получение. Онлайн можно это сделать на портале Пенсионного фонда или через портал «Дія». Для этого нужно:
1. авторизоваться, подтвердив свою личность.
2. когда вы вошли в личный кабинет, выберите меню «Заявление на жилищную субсидию или льготу». У вас уже должны быть готовы отсканированные копии документов, которые нужно добавлять. Среди них может быть договор аренды или справка ВПЛ.
Дальше следует:
— выбрать тип заявления;
— заполнить поля онлайн формы;
— выбрать, как вас будут информировать об обработке заявления;
— указать, необходим ли счет в банке;
— проверить предоставленные данные в заявлении и декларации;
— подписаться электронной подписью и нажать кнопку «Отправить».
Чтобы добавить файл- нажмите соответствующую кнопку. Можно добавить справку о доходах (при необходимости), документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.
В личном кабинете в разделе обращений можно отследить, как идет обработка заявления.