Британия передаст Украине уникальные снаряды к танкам Challenger 2

Главное: Британия даст Украине снаряды с обедненным ураном. Британское минобороны отмечает, что такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения бронетехники.

Детали: Украина получит от Великобритании снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Об этом заявила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди.

«Помимо предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2 мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — рассказала чиновница.

Она отметила, что такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

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