В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

Главное: В энергосистеме сохраняется резерв мощности. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины.

Детали: Энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности, но из-за повреждения сети потребителям в двух областях могут отключать свет. Об этом сообщает Минэнерго во вторник, 21 марта.

Указано, что сейчас генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

При этом до сих пор продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела россиян. Как следствие, возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины.

В тему: На полное восстановление энергосистемы Украины понадобится несколько лет.