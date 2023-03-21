Главное: Верховная Рада назначила трех министров. Кандидатуры Михаила Федорова, Оксена Лисового и Александра Камышина набрали более 300 голосов нардепов.

Детали: Верховная Рада назначила трех новых министров на пленарном заседании во вторник, 21 марта. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Так, Михаил Федоров назначен вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации. Такое решение поддержали 311 нардепов.

Новым министром образования и науки стал Оксен Лисовой — 313 голосов.

А бывший глава «Укрзализныци» Александр Камышин получил должность министра по стратегическим отраслям промышленности — 312 депутатов.

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