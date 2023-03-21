В США усомнились, что Украина сможет освободить свои территории в этом году

Главное: Украине будет сложно освободить свои территории уже в этом году. Так считают в Пентагоне.

Детали: Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли дал свой прогноз по поводу войны в Украине. Он считает, что освободить свои территории уже в этом году нашей стране будет непросто, пишет издание Politico.

Представитель оборонного ведомства США сказал: «Это очень сложная задача. Это не невозможно, но чрезвычайно сложно. И в мире вероятностей я не думаю, что вероятно».

Как отмечается, на сегодняшний день ни одна из сторон не может осуществить политические цели военным путем.

Сообщается, что такое «состояние будет сохраняться некоторое время».

Впрочем, подчеркивается, что военный конфликт не является замороженным.

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