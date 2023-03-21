В Чехии в автокатастрофе погиб девятилетний хоккеист

Главное: В Чехии погиб девятилетний хоккеист. Произошла автокатастрофа.

Детали: В Чехии произошла страшная трагедия. В автокатастрофе погиб девятилетний хоккейный вратарь из клуба «Оломоуц».

Произошедшее подтвердили в команде.

В минувшую пятницу спортсмен отметил свой день рождения, а уже на следующий день попал в смертельное ДТП.

Сообщается, что авария произошла на трассе D1, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В машине ехал еще один ребенок, ребята направлялись на матч.

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