На Запорожье пьяный мужчина украл у военного автомат и устроил стрельбу

Главное: В Запорожской области в городе Гуляйполе мужчина украл у военного автомат и устроил стрельбу. В результате атаки погиб один военный. Три человека, среди которых двое гражданских и один военнослужащий, пострадали.

Детали: Нетрезвый мужчина ударил военнослужащего, отнял у него автомат и устроил стрельбу в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки погиб военный, еще три человека пострадали. Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на полицию и мэра Сергея Ярмака.

Инцидент произошел 17 марта возле одного из магазинов города. Гражданский ударил военного в голову и украл автомат. После этого подозреваемый устроил хаотическую стрельбу.

На месте трагедии погиб военный. Три человека, среди которых двое гражданских и один военнослужащий, были госпитализированы.

Отмечается, что подозреваемый был нетрезв. 54-летнему мужчине предъявлено подозрение в покушении на убийство и похищении огнестрельного оружия.

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