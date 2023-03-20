Стало известно, где Си Цзиньпин будет жить в Москве

Главное: Си Цзиньпин будет жить в Москве в отеле Soluxe Hotel Moscow. Рядом с китайским ландшафтным парком.

Детали: Рассекречено место, где будет жить председатель КНР Си Цзиньпин в Москве. Он пробудет в российской столице 20-22 марта.

Как стало известно, политик поселился в пятизвездочном отеле Soluxe Hotel Moscow на севере Москвы по адресу улица Вильгельма Пика, 16.

Данная гостиница находится рядом с традиционным китайским ландшафтным парком.

Известно, что китайский деловой центр «Парк Хуамин» открылся в Москве осенью 2022-го года, на его территории есть бизнес-центр, первая в городе пятизвездочная гостиница китайской сети Soluxe, а также воссозданный в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца.

Парк занимает площадь 5,2 гектара и является крупнейшим ландшафтным парком в китайском стиле за пределами Китая, где представлены растения из разных провинций Китая. Номера в отеле созданы в современном прочтении идей фэн-шуй, во всех есть доступ к китайским телеканалам.

Изначально предполагалось, что управление отелем будет поручено InterContinental Group, но после ее ухода из России в прошлом году, на российский рынок с первым отелем премиум-класса вышла китайская сеть Soluxe Hotel.

В тему: Си Цзиньпин уже сделал несколько заявлений в Москве.