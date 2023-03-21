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Новости > Найден ген «устойчивости» к глобальному потеплению

Найден ген «устойчивости» к глобальному потеплению

Агата Кловская
21.03.23 00:01
169
Найден ген «устойчивости» к глобальному потеплению

Главное: Ученые сделали прорыв в биологии. Они обнаружили ген, дающий возможность выращивать устойчивые к изменению климата и глобальному потеплению ГМ-культуры.

Детали: Международная группа ученых под руководством университета штата Пенсильвания сделали важное открытие. Результаты их работы цитирует издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сообщается, что был выявлен ген, дающий возможность выращивать устойчивые к изменению климата и глобальному потеплению ГМ-культуры.

В ходе исследования специалисты изучили 436 линий выращиваемой в поле кукурузы, используя метод, называемый лазерной абляционной томографией или Anatomics.

Такой подход позволил охарактеризовать внутреннюю морфологию корней и выявить наследственную изменчивость в размерах воздухоносных полостей в корневой ткани аэренхиме.

Информируется, что полногеномный поиск ассоциаций между фенотипом (внешними признаками) и генотипом (генетическими признаками) выявили однонуклеотидную замену в факторе транскрипции bHLH121 – э тот ген экспрессируется клетками коры корня, и он контролирует образование заполненных воздухом полостей.

Отмечается, что замена большого количества клеток полостями позволяет растению экономить энергию, которая тратилась бы на питание этих клеток, а ген способствует большей метаболической эффективности корней, увеличивает их число и помогает захватывать больше ресурсов в почве, в том числе воду и минеральные вещества.

Поясняется, что мутантные линии кукурузы, лишенные гена bHLH121, демонстрируют сниженное количество воздухоносных полостей.

В докладе сказано, что сверхэкспрессия bHLH121 вызывала большее образование заполненных воздухом пустот.

Эксперты резюмируют, что внедрение активированного гена в сельскохозяйственные культуры позволит растением лучше переносить засуху, а также эффективно усваивать азот и фосфор, что имеет большое значение в условиях изменения климата.

В тему: Названы самые неприхотливые домашние растения.

Тэги: ученые, мир, наука, кукуруза, глобальное потепление

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