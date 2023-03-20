Главарь «ДНР» озвучил численность населения Мариуполя

Главное: В Мариуполе сейчас проживает 280 тысяч человек. Такие данные привел главарь «ДНР».

Детали: Главарь «ДНР» Денис Пушилин озвучил, сколько сейчас людей живет в оккупированном Россией Мариуполе. Его слова цитируют российские СМИ.

Он сказал: «С учетов темпом восстановления города, люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тысяч человек».

Отмечается: «Хотя мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек».

Стоит добавить, что до войны население Мариуполя составляло около 450 тысяч человек.

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