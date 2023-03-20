Во Львове курсант университета МВД застрелился в наряде

Главное: Во Львове сообщили о гибели курсанта университета МВД. Начато расследование.

Детали: Курсант второкурсник Львовского университета государственных дел погиб во время пребывания в наряде. На что официально отреагировали в ВУЗе, там заявили о начале расследования. Об этом сообщает Facebook-страница Львовского государственного университета внутренних дел.

«Коллектив университета выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего соискателя высшего образования... Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители в рамках начатого уголовного производства», — говорится в сообщении.

В вузе также уточнили, что погибший был курсантом второго курса. По факту его смерти начато служебное расследование.

Между тем местные СМИ, ссылаясь на информацию курсантов этого учебного заведения, сообщили, что инцидент произошел вчера, 19 марта во время пребывания курсанта в наряде.

Мол, он застрелился из АКС-74У (оружие курсантам выдают во время суточных дежурств на отдельных постах). Вероятной причиной несчастного случая в сети называют угрозы декана факультета в сторону курсанта.

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