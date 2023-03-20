В Черниговской области военные погибли во время учений

Главное: Во время учений в Черниговской области взорвался снаряд. Жертвами стали четверо военных.

Детали: В минувшую субботу, 18 марта, в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области произошла трагедия. Ее подробности поведало Государственное бюро расследований.

Сообщается, что во время штатных стрельб в воинской части сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четверо военных.

Тела погибших направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

Уже зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст.414 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны.

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