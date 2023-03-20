В Киево-Печерской лавре УПЦ раздала гуманитарную помощь семьям переселенцев

Главное: В Киево-Печерской лавре сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви провели выдачу гуманитарной помощи для переселенцев и нуждающихся.

«Сегодня многодетные семьи, переселенцы и инвалиды получили гуманитарную помощь в Киево-Печерской лавре. Для многих семей, потерявших работу и жилье, гуманитарная помощь от Церкви жизненно необходима», - отмечается в сообщении.

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