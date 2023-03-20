Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киево-Печерской лавре УПЦ раздала гуманитарную помощь семьям переселенцев

В Киево-Печерской лавре УПЦ раздала гуманитарную помощь семьям переселенцев

Александра Кудрявцева
19.03.23 18:05
391
В Киево-Печерской лавре УПЦ раздала гуманитарную помощь семьям переселенцев
Главное: В Киево-Печерской лавре сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви провели выдачу гуманитарной помощи для переселенцев и нуждающихся.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», 100 продуктовых наборов были переданы при поддержке благотворительного фонда Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия «Мир вам».
 
«Сегодня многодетные семьи, переселенцы и инвалиды получили гуманитарную помощь в Киево-Печерской лавре. Для многих семей, потерявших работу и жилье, гуманитарная помощь от Церкви жизненно необходима», - отмечается в сообщении.
 
Поддержать Миссию милосердия можна:
 
Карта: 5169 3305 2147 1273.
 
Р/с UA953052990000026008005005362
МФО 40721804 АО КБ
ПриватБанк ЕГРПОУ 40721804 с пометкой «Миссия милосердия»
 
В тему: В столице УПЦ передала 100 продуктовых наборов переселенцам.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, гуманитарная помощь, переселенцы, УПЦ

Комментарии

Статьи

17.03.23 10:48

Вторичный рынок недвижимости в Киеве: в феврале 2023 цены пошли в рост

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Си Цзиньпин едет в Москву: о чем он будет говорить с Путиным?
19.03.23 16:03

Си Цзиньпин едет в Москву: о чем он будет говорить с Путиным?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.03.23 19:14

Херсонская область обстреляна более 50 раз за сутки
19.03.23 16:35

Оля Полякова рассказала, как уговаривала маму уехать из России
19.03.23 16:32

Лина Костенко отмечает сегодня день рождения - ей «сткунуло» 93
19.03.23 16:19

На UFC 286 встретились Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев, победил американец
19.03.23 16:12

Летнее время в Украине: стрелки будем переводить 26 марта 2023
19.03.23 15:54

Киево-Печерская Лавра должна принадлежать УПЦ, если ее отберут - это даст РФ аргументы для оправдания агрессии, - заявление
17.03.23 19:03

Александр Кузнецов рассказал, как сбежал из РФ подделав документы о съемках фильма в Армении
17.03.23 18:10

Арест Путина: суд в Гааге выдал ордер
17.03.23 16:57

Ученые разглядели на Венере действующий вулкан
17.03.23 16:25

Стало известно о смертельной опасности испорченного хлеба
19.03.23 16:12

Летнее время в Украине: стрелки будем переводить 26 марта 2023
19.03.23 15:54

Киево-Печерская Лавра должна принадлежать УПЦ, если ее отберут - это даст РФ аргументы для оправдания агрессии, - заявление
17.03.23 18:10

Арест Путина: суд в Гааге выдал ордер
17.03.23 15:15

В Киеве и области сократят комендантский час
17.03.23 14:50

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23
17.03.23 12:49

МиГ-29 для Украины: кабмин Словакии одобрил передачу истребителей
17.03.23 12:00

На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
17.03.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 163 320 солдат
17.03.23 09:43

Геноцид РФ в Украине: в ООН не нашли доказательств
16.03.23 15:20

В Ростове после взрыва загорелось здание ФСБ
14.03.23 13:39

Россияне готовятся к бегству с оккупированных территорий, — Верещук
14.03.23 16:49

Путин объяснил, зачем убивает украинцев
15.03.23 11:57

Мать Леонардо да Винчи была с Кавказа, утверждает итальянский профессор
14.03.23 09:55

В ВОЗ сообщили, когда закончится пандемия коронавируса
13.03.23 13:40

Си Цзиньпин может встретиться с Зеленским в онлайн-формате
14.03.23 15:49

Известный американский актер сделал необычное заявление по поводу России
13.03.23 14:24

В заявке сборной Франции по вольной борьбе оказались… одни чеченцы
14.03.23 12:21

В «Дії» повесток не будет, — Минцифры
15.03.23 14:16

Стали известны планы Кремля по поглощению Молдовы
13.03.23 16:34

С Путиным все кончено, — Кулеба
Фото и Видео
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
В Великобритании случайно уничтожили мурал Бэнкси
В Великобритании случайно уничтожили мурал Бэнкси
В Ростове после взрыва загорелось здание ФСБ
В Ростове после взрыва загорелось здание ФСБ
Опубликовано видео инцидента с американским дроном над Черным морем
Опубликовано видео инцидента с американским дроном над Черным морем
К Земле летит «свежий» астероид
К Земле летит «свежий» астероид
Под Киевом произошло крупное огненное ЧП
Под Киевом произошло крупное огненное ЧП
Россия попытается достать из моря сбитый американский беспилотник
Россия попытается достать из моря сбитый американский беспилотник
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Под Киевом произошло жестокое убийство
Под Киевом произошло жестокое убийство
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.