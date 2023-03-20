В Киево-Печерской лавре УПЦ раздала гуманитарную помощь семьям переселенцев

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Киево-Печерская Лавра должна принадлежать УПЦ, если ее отберут - это даст РФ аргументы для оправдания агрессии, - заявление
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В Киеве и области сократят комендантский час
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