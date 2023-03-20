Лина Костенко отмечает сегодня день рождения - ей «сткунуло» 93

Главное: Украинская поэтесса Лина Костенко сегодня, 19 марта, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 93 года.

Детали: Украинская поэтесса, писательница и общественный деятель Лина Костенко сегодня, 19 марта, отмечает свой день рождения. Одной из самых известных украинок ХХ века исполнилось 93 года.

Лина Костенко считается гением слова, живой легендой. Ее биография является примером для многих украинцев. А изречения Лины Костенко заставляют задуматься о вечных темах.

Произведения Лины Костенк в поддержку диссидентского движения не печатали 16 лет. Несмотря на это, она продолжала писать.

Всю свою жизнь Лина Костенко не боялась власти и открыто говорила всю правду о ней как при КГБ, так и при президентстве Януковича.