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Новости > Александр Кузнецов рассказал, как сбежал из РФ подделав документы о съемках фильма в Армении

Александр Кузнецов рассказал, как сбежал из РФ подделав документы о съемках фильма в Армении

Агата Кловская
17.03.23 19:03
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Александр Кузнецов рассказал, как сбежал из РФ подделав документы о съемках фильма в Армении

Главное: Российский актер Александр Кузнецов сбежал из РФ, потому что получил повестку. Он подделал документы.

Детали: Российский актер Александр Кузнецов сообщил, что сбежал из России, потому что получил повестку на мобилизацию.

Кузнецов покинул Россию в начале марта 2022 года, уехав в Армению. Позже он возвращался, чтобы доделать документы и завершить дела. «Затем началась мобилизация, и я окончательно уехал. Подделал документ, что снимаюсь у Сарика Андреасяна в „Манюне“ в Армении», — рассказал Кузнецов.

Он сам составил документ об участии в съемках и поставил «левую печать». На границе его сначала не хотели выпускать, так как пришла повестка в военкомат, но Кузнецов соврал, что у него «белый билет» из-за плохого зрения. «Наврал, стараясь не показывать, что трясутся конечности», — пояснил Кузнецов.

Тэги: кино, Александр Кузнецов

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