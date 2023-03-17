RQ-4 Global Hawk: история создания, характеристики и модификации БПЛА

Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk — это один из самых продвинутых и мощных дронов в мире. Он был создан компанией Northrop Grumman для выполнения различных задач, включая разведку, наблюдение и мониторинг.

История создания RQ-4 Global Hawk

Разработка RQ-4 Global Hawk началась в 1995 году. Проект был заказан американским ВВС и финансировался из бюджета США. Первый полет состоялся в 1998 году, а серийное производство началось в 2001 году.

Характеристики RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk имеет длину 14 метров и размах крыльев 39 метров. Вес беспилотника составляет около 14 тонн. Он может летать на высоте до 18 км и пролетать расстояние до 22 тысяч км без дозаправки.

Основным назначением RQ-4 Global Hawk является разведка и мониторинг. Дрон оснащен мощными камерами и радаром, которые позволяют получать высококачественные изображения и данные о поверхности Земли. Кроме того, он может использоваться для контроля за границами, поиска пропавших людей и помощи в борьбе с лесными пожарами.

Модификации RQ-4 Global Hawk

Существует несколько модификаций RQ-4 Global Hawk, каждая из которых имеет свои особенности и характеристики.

— RQ-4A — первая версия дрона, которая была создана для выполнения разведывательных миссий.

— RQ-4B — улучшенная версия RQ-4A с большей дальностью полета и улучшенной электроникой.

— MQ-4C Triton — модификация RQ-4B, созданная для использования ВМС США. Он имеет больший радиус действия и может выполнять миссии на более высоких высотах.

— Euro Hawk — модификация RQ-4B, созданная для использования немецкой армией. Он оснащен немецкими системами связи и разведки.

В целом, RQ-4 Global Hawk является одним из наиболее важных беспилотных летательных аппаратов в мире. Он используется для выполнения различных задач, и его характеристики и возможности продолжают улучшаться с каждой новой модификацией.