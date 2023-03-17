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Новости > Данилов раскрыл коварный план Путина

Данилов раскрыл коварный план Путина

Агата Кловская
17.03.23 16:14
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Данилов раскрыл коварный план Путина

Главное: Секретарь СНБО считает, что глава Кремля планирует в ближайшие годы устроить голод во всем мире.

Детали: Глава правящего режима РФ Владимир Путин программирует всемирный голод в ближайшие годы. В связи с этим, страну-агрессора важно остановить как можно скорее. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в в интервью «Радио Свобода».

«Дело в том, что мир не хочет признать очень простую вещь, что когда у нас происходит война сейчас, когда Российская Федерация напала на нашу страну коварно, и процессы, которые происходят, будут отражаться в ближайшее время на всем мировом сообществе. Что делает Путин? Путин имеет большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы поставляли до этого как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три — эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться», — отметил он

По его словам, это один из планов Путина.

«Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые являются абсолютно понятными. Они есть на столе. Но о них никто не говорит. Мы говорим сегодня об уничтожении. Конечно, нам это болит и для нас это вопрос № 1 — это жизнь наших граждан, которых уничтожает этот мерзавец. Это уничтожение нашей инфраструктуры, что они почти ежедневно делают. Но есть еще третий вопрос. Это вопрос всемирного голода, который Путин программирует, если сейчас не поставить точку в этом вопросе. И почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать», — объяснил Данилов.

Он также рассказал о расчетах, которые аппарат СНБО представил президенту и Кабмину. Согласно им, когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан мира, нужно иметь в виду, что дополнительно надо будет 265 миллионов тонн протеинов.

«Где их брать — мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы», — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что ныне мир все еще продолжает бояться России, и это огромная ошибка.

В тему: Владимир Путин заговорил о продовольствие. Считает, что страны Запада будут просить у России репу.

Тэги: общество, Владимир Путин, мир, голод, Алексей Данилов

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