В Киеве и области сократят комендантский час

Главное: В Киеве сокращают комендантский час. Теперь он будет начинаться с полуночи.

Детали: В Киеве планируют сократить комендантский час с 00:00 26 марта. При этом в столице продолжат работу общественного транспорта и магазинов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, метрополитен и наземный общественный транспорт изменят график работы согласно времени комендантского часа — то есть будут работать на час дольше.

К тому же, магазины, торговые центры и рестораны также продолжат свою работу — с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Кроме того, в Киевской области комендантский час тоже сократят. Его продолжительность будет такой же, как и в столице.

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